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Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, 8В
Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, 8В

Временная регистрация в СПб и Ленинградской области для граждан РФ

  • Регистрация от собственника через МВД;
  • Получение в течение 1 рабочего дня;
  • Оплата после получения;
  • Конфиденциальность.
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Свидетельство о временной регистрации, форма 3

Для чего нужна временная регистрация

Устроиться на работу
Получить медицинский полис
Получить кредит в банке и открыть лицевой счёт
Записать ребёнка в детский сад, школу
Поступить в ВУЗ, лицей, колледж
Подать документы на перерасчёт коммунальных услуг
Оформить визу для выезда за пределы РФ
Пользоваться медицинскими услугами, справки в ГИБДД
Стоимость услуг
3 месяца
600 ₽
6 месяцев
800 ₽
1 год
1 000 ₽
2 года
1 500 ₽
3 года
2 000 ₽
5 лет
3 000 ₽
Форма №9
1000 ₽
Детям до 14 лет (при регистрации с родителем)
Скидка 50%
Регистрация от собственника на частный адрес
3 месяца
7 000 ₽
6 месяцев
11 000 ₽
12 месяцев
18 000 ₽
Отзывы
Валерия, срок регистрации: 1 год
★★★★★
Спасибо центральному регистрационному отделу! Заказывала регистрацию на 1 год. Получила её уже на следующий день. Очень вежливый персонал. Устроилась на работу. Перевелась в поликлинику по своему адресу! Рекомендую!
Владислав, срок регистрации: 3 года
★★★★★
Мне порекомендовал эту компанию мой товарищ. Сказал, что уже не один раз сюда обращался. Спасибо ребятам! Знают своё дело. Заказывал временную прописку на 3 года.
Антон, срок регистрации: 2 года
★★★★★
Мы приехали из города г. Псков. И куда не обращались везде требуют регистрацию. Знакомые посоветовали, что постоянная не обязательна. Проще сделать временную регистрацию. Обзвонили несколько фирм. Здесь, как показалось самые адекватные операторы. Уже как неделю с мужем работаем в Санкт-Петербурге.
Марина, срок регистрации: 5 лет
★★★★★
Устроила ребёнка в нужный мне детский сад. Благодарим Вас за вашу работу! Грамотно менеджер Светлана все рассказала и посоветовала куда обращаться после как получу справку.
Все отзывы

Как получить временную регистрацию в СПб официально

1. Вы оформляете заявку на сайте
2. С вами связывается наш оператор
3.Подготовка нужных документов
4. Вы получаете свою регистрацию

Оформить заявку на временную регистрацию в Санкт-Петербурге

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Временная регистрация в СПб и Ленинградской области для граждан РФ

Санкт-Петербург отличатся от других городов своей красотой и развитостью. Именно поэтому многие граждане ежегодно приезжают в этот город для временного проживания или перебираются туда на постоянную основу. Однако следует учитывать, что при таком посещении необходимо позаботиться об оформлении временной регистрации.

Временная прописка в СПб

Временная регистрация в СПб представлена в виде специального свидетельства, в котором прописывается место регистрации и период. После того как временная регистрация в СПб истекает или гражданин принимает решение переехать в другой город, необходимо заново оформлять её. Вопросами оформления временной регистрации занимается ФМС.

Оформление временной прописки в Санкт-Петербурге занимает определённое время, которого у граждан порой совершенно не хватает. Помочь со всеми вопросами, связанными с оформлением временной регистрации, могут специалисты, которые обладают необходимыми знаниями и соответствующим опытом работы.

Если гражданин прибыл в город для прогулки по красивым местам, ознакомления с местными достопримечательностями, тогда он может не оформлять временную регистрацию в Санкт-Петербурге. В данном случае необходимо обязательно учитывать, что срок такого пребывания не должен превышать трёх месяцев. Если срок пребывания гражданина в городе составляет больше трёх месяцев, тогда временная прописка в СПб просто необходима.

Временная регистрация в СПб быстро и без очередей

Среди преимуществ оформления временной прописки можно выделить следующие:

Некоторые люди утверждают, что на работу можно устроиться и неофициально. Это действительно так, однако такая работа не сможет обеспечить гражданину стабильный и высокий заработок.

 

Таким образом, можно отметить, что положительных качеств оформления прописки СПб гораздо больше, чем отрицательных. Если на сбор необходимой документации и посещение Федеральной миграционной службы совершенно нет времени, тогда человек может воспользоваться услугами проверенных специалистов. В нашей компании работают только опытные специалисты, которые знают все тонкости своей работы. Получение временной прописки в СПб от 1 дня.

Купить временную регистрацию (прописку) в СПб

Купить временную прописку (регистрацию) в Санкт-Петербурге, либо продать где-либо запрещено законом. В нашей компании Вы не купите временную регистрацию. У нас можно оплатить услуги на быстрое получение формы №3 и при желании формы №9 о временной регистрации. Получение от 1 до 7 дней, в зависимости от района.

Купить временную прописку (регистрацию) в СПб возможна только законным способом, то есть с предоставлением всех необходимых бумаг. Этим занимаются специальные компании. Мы работаем в этой области уже много лет. Оформить временную регистрацию можно не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области. Наши сотрудники обладают необходимым опытом, поэтому могут посодействовать в решении данного вопроса. От заказчика требуется только передать свои документы и ожидать результата. Всё остальное сделают за него сотрудники компании.

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